Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi
İnstagram fenomeni olan avukat Elif Akar, tutuklandı. Daha önce sosyal medya hesabından ''Dolandırılmayın' diyerek uyarılarda bulunan ve 'Gayrimenkul Hukuku' adlı bir kitap yazan genç avukatın yaptıkları herkesi şaşırttı. Elif Akar'ın lüks yaşamından yeni kesitler...
Avukat Elif Akar, geçtiğimiz gün tutuklanış hikayesi ile haberlere konu oldu. İzmirli olduğu öğrenilen Elif Akar'ın lüks yaşamı, Aydın E Tipi kadın koğuşunda son bulurken Akar'ın lüks hayatından yansıyan fotoğraflar dikkat çekti.
Aydın merkezli 29 ilde hareketli saatler yaşandı. Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden biri olan İzmirli avukat Elif Akar, tutuklanarak cezaevine yollandı.
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce takip başlattı.
Zanlıların, devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği anlaşıldı.