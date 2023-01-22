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Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

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Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

İnstagram fenomeni olan avukat Elif Akar, tutuklandı. Daha önce sosyal medya hesabından ''Dolandırılmayın' diyerek uyarılarda bulunan ve 'Gayrimenkul Hukuku' adlı bir kitap yazan genç avukatın yaptıkları herkesi şaşırttı. Elif Akar'ın lüks yaşamından yeni kesitler...

Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

 Avukat Elif Akar, geçtiğimiz gün tutuklanış hikayesi ile haberlere konu oldu. İzmirli olduğu öğrenilen Elif Akar'ın lüks yaşamı, Aydın E Tipi kadın koğuşunda son bulurken Akar'ın lüks hayatından yansıyan fotoğraflar dikkat çekti.

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Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

Aydın merkezli 29 ilde hareketli saatler yaşandı. Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden biri olan İzmirli avukat Elif Akar, tutuklanarak cezaevine yollandı.

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Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce takip başlattı.

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Lüks hayatı kadın koğuşunda bitti! Avukat Elif Akar tutuklandı yeni fotoğraflar geldi

Zanlıların, devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği anlaşıldı.

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