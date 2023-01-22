Bakan Nebati'den enflasyon, döviz kuru ve EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, EYT'nin maliyetine değinirken enflasyonda ise düşüşün süreceğini bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündemdeki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. EYT'den,dolar kuruna, enflasyona kadar birçok konuya değinen Nebati şunları kaydetti:

EYT'nin maliyeti

EYT bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. İşte bu açık çok önemli. Kaynağını biz önceden oluşturduk Yani biz geçen yıl kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik.

Dolar kuru

2021 yılında son 3 ayda bir kur atağı yaşadı. Türkiye'de kur dediğiniz zaman dolardır. Sokaktaki vatandaştan köylüsüne ev kadınından iş adamına politikacısını herkesin baktığı yer dolardır. Dolayısıyla dolar kurundaki herhangi bir aşağı yukarı yönlü hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir. Ve bu takip o kadar hassas bir noktadadır ki dünya şartları içerisinde konjonktürü içerisinde meydana gelen bu oynamalar normal karşılanırken Türkiye'de bu şekilde bir oynama oluyor diye sorgulanıyor.

Enflasyon

Enflasyon tüm dünyanın belası haline gelmişti. Bizdeki yükseliş beklenenin çok çok ötesine gitti. Bunun sebebi kur ataklarıydı. Kur Türkiye’deki enflasyonu belirleyen en önemli etkenlerden biri. Emtia fiyatlarının artmış olması da bunu etkiledi.

Enflasyon yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Enflasyon düşmeye devam edecek. Bütün artışlarla beraber piyasada enflasyon artışı olacak algısı vardı ancak doğal gaz fiyatları indirildi, mazot benzin düştü... Enflasyonun çok düşük seviyede geleceğini görüyoruz. Başta perakendeciler olmak üzere bir kampanya başlatıldı.