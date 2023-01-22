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Ankara'da simide büyük zam geldi! Ankara'da simit yarından itibaren 7 TL olacak

Ankara'da simide büyük zam geldi! Ankara'da simit yarından itibaren 7 TL olacak

ANKARA'da simide büyük zam geldi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Ankara'da ekmek ise 5 liradan satılıyor...

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Yeni yılla birlikte her şeye zam üstüne zam gelmeye devam ederken her gün bir kaç şehirden ekmek fiyatlarına zam haberi yapılmaya başlandı. Ekmek zamlarını simit zammı izledi. Ankara'da 5 liradan satılan simit yarından itibaren 7 liradan satılmaya başlanacak. 

Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını belirten Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

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