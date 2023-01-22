Kayseri'de yolcu otobüs devrildi! Yaralılar var

KAYSERI'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen otobüste yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.