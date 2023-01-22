Amasra'da maden faciasının nedeni belli oldu! İddianamede flaş ayrıntılar: Sıradan karşılandı

AMASRA'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. 4 müessese yöneticisi hakkında 1062'şer yıl hapis cezası talep edildi. Patlamanın nedenine de iddianamede açıkça yer verildi.

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Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 42 kişinin öldüğü patlamayla ilgili iddianame hazırlandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fezleke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 195 sayfalık iddianamede, patlamada 41 işçinin vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

İstenen cezalar

İddianamede tutuklu 4 müessese yöneticisi hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 4'ü tutuklu 19 şüpheli içinse 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Ses kaydı ortaya çıkmıştı:

İhmaller iddianamede!

İddianame, ihmallerin de altı çizildi. Maden ocağında, patlama anına kadar defalarca alarm verilmesine rağmen herhangi bir tedbir alınmadığı belirtildi. Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar yüzde 1 ikaz seviyesini 85, yüzde 1,5 alarm seviyesini ise 5 kez, karbonmonoksit değerlerinin 25 ppm ikaz seviyesini 47 kez, 50 ppm alarm seviyesini 13 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 13 Ekim 2022 saat 23.43 ile 14 Ekim 2022 saat 18.49 zaman aralığının tamamında 53 kez ikaz, 355 kez alarm seviyesinde değerleri gösterdiğinin göz önünde bulundurulduğunda gerekli tedbirlerin alınmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Patlamanın nedeni

Patlamaya 'tehlikeli gaz birikiminin sıradan bir olay gibi karşılanmasının' neden olduğu vurgulandı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Patlama bölgesinde, lağım çalışması yapıldığında metanın ikaz/alarm seviyesine çıktığı, baca içerisinde istenmeyen metan birikimi olduğu, bacayı temizleyecek vantilatörün yetersizliğinin yöneticiler ve teknik adamlarca bilindiği, bölgenin metan birikimi açısından sorunlu olduğunun bilinmesine rağmen gerekli havalandırma tertibatının alınmadığı ve metan patlamasına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır."

Usta-çırak ilişkisi ile yönetildi

İşçilerin kıyafetlerinin ısı ve aleve karşı korunaklı olmadığına dikkat çekilen iddianamede maden ocağının, bilimsel odaklı anlayış yerine usta-çırak tecrübesi ile yönetildiği ifadesi de yer aldı.

Teftiş raporundaki eksiklikler giderilmemiş, 2 milyon liralık ödenek harcanmamış

İddianamede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerinin yürüttüğü denetlemede mevzuata aykırılıklar ve eksiklerden halen giderilmediği; ocak havalandırılması, ekipmanın acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönü ters çevrilebilecek özellikte değildir ve yer altında kullanılan bazı ekipmanların ATEX belgeli olmadığının altı çizilerek tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir'in, bu tutanağa söz konusu eksikliklerin ALFER isimli firma tarafından yapılarak giderileceği şeklinde beyan ettiğine yer verildi. Ana nefeslik aspiratörü modernizasyonu için ayrılan 2 milyon liralık ödeneğin de harcanmadığı, gerekli modernizasyonun yapılmadığı için kurum yetkililerinin ihmalde bulunduğu iddianamede yer aldı.