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İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı

İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını protesto amacıyla İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplara konsolosluk çalışanları yazılı cevap verdi. Konsolosluk binasının camına asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlesine yer verildi.

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İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan’ın Kuran-ı Kerim’i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı.

Saat 15.00’ten sonra konsolosluk binasının camına  çalışanlar tarafından kağıt asıldı.

Asılan kağıtta “Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz” cümlesine yer verildi.

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