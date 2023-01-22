Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türkiye'nin en hızlı metro hattı hizmete girdi. Erdoğan, hizmete giren Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 1 ay ücretsiz olduğunu duyurdu. Sonraki süreçte uzun mesafede ücret 12 TL'ye kadar çıkacak. Yeni metro hattı dünyada bir ilki de gerçekleştirdi. İşte yeni metro hattının detayları...
İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'na raylı sistem ulaştırıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metro hattı olacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdi.
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34 kilometre uzunluğunda
Bugün törenle hizmete açılacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda.
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9 istasyona sahip
Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor.
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