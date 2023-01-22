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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türkiye'nin en hızlı metro hattı hizmete girdi. Erdoğan, hizmete giren Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 1 ay ücretsiz olduğunu duyurdu. Sonraki süreçte uzun mesafede ücret 12 TL'ye kadar çıkacak. Yeni metro hattı dünyada bir ilki de gerçekleştirdi. İşte yeni metro hattının detayları...

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'na raylı sistem ulaştırıldı.

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metro hattı olacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdi.

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

34 kilometre uzunluğunda

Bugün törenle hizmete açılacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda.

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! 24 dakika sürecek, işte Türkiye'nin en hızlı metrosu

9 istasyona sahip

Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor.

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