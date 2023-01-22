Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı Kağıthane-İstanbul havalimanı Metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yaptı. Muhalefet liderleriyle dalga geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hattaki seferlerin 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

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Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yaptı. "Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberi var. Kağıthane'ye kağıttepe diyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz" diyen Erdoğan, metronun bir ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

- Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz.

En büyük projeler bizim dönemimizde...

- Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır.

- Tüm projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 km'nin üzerine çıkarmış olacağız. Gençler İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından bu yana en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve devam etti.

- Son yıllarda devreye giren metro hatların neredeyse tamamı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından inşa edilen metrolardır. İstanbul dünyada en fazla raylı sistem yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor.

Kağıthane'ye Kağıttepe diyenlerden...

- Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberi var. Kağıthane'ye kağıttepe diyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz.

- Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz.

- Bu şehri hak ettiği seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Her sıkıntısına çözüm aradık. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan eserleri birer birer hayata geçirdik.

- Hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşımdan, tarıma tüm alanlarda yatırımalar yaptık. Önümüze çıkan sorunları aşarak yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük.

- Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Spor, eğitim, sağlık0, kültür merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul ile İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Altyapısını oluşturduğumuz bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Bunları yapabilirler miydi?

- Bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi; aa bunda sürücü yok muydu?" diyor. Bir diğeri de "Bunları galiba Paris'te yapmışlar" diyor. Paris'te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.

- Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünün ihtiyaçları değil şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız yatırımları anlatın diyor. Bak Kamu özel iş birliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek.

Kanal İstanbul mesajı

- Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

- Suyu 110km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümrani çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata geçireceğiz.

14 Mayıs mesajı

Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diye başlattığı demokrasi devriminin ayrı bir yeri vardır.

Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir.

Bir ay süreyle ücretsiz olacak

- Bir ay süre ile ücretsiz olacak istifade edeceğiz.

İşte Kağıthane-İstanbul havalimanı metrosu...

Seyahat süreleri...

8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak bugünden itibaren...

Göktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakika

Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakika

Zincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika

4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakika

Taksim - İstanbul havalimanı 41 dakika

Esenler - İstanbul havalimanı 45 dakika

Mahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika

69 kilometrelik İstanbul Havalimanın Metro Hattının 800 bin yolcuya hizmet edecek 37.5 kilometrelik birinci etabı toplamda 9 istasyondan oluşuyor.