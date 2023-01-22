Kayınbaba intihar etmeden önce mektup bıraktı, gelini korkunç halde bulundu!

SAMSUN'da 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem tüfekle intihar etti. Dalkalem canına kıymadan önce yazdığı mektupta gelinini öldürdüğünü ifade etti. Kayınbabanın mektubundan bir süre sonra 3 çocuk annesi kadın, elleri bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bir serada ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Elifli Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem, 2 gün önce tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Ahmet Dalkalem intihardan önce iddiaya göre bir mektup bıraktı. Dalkalem geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdı.

Mektup okunduktan sonra dehşet verici manzara!

Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'ın (33) cansız bedeni Bafracalı Mahallesi'ndeki bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu.

Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Yarın boşanma davaları vardı

Sema Dalkelam'in eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği, öldürülmeseydi yarın boşanma davasının ikinci duruşmasının görüleceği öğrenildi.

Sema Dalkalem'in cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi.