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Kaleye gezmeye gelen turistler korkunç manzara ile karşılaştı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kaleye gezmeye gelen turistler korkunç manzara ile karşılaştı!

NEVŞEHİR’de tarihi Uçhisar kalesinden düşen 20 yaşındaki Furkan K. feci şekilde can verdi.

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İddiaya göre, bu sabah saatlerinde Uçhisar Kalesi’ne gezmeye gelen yerli turistler kalenin yan kısmında, yerde yatan bir vatandaşı gördü. 

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yerde yatan şahsın öldüğünü belirledi.
Yapılan araştırmada cansız bedenine ulaşılan gencin 20 yaşındaki Furkan K. olduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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