İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz
TÜRKİYE'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını protesto amacıyla İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplara konsolosluk çalışanları yazılı cevap verdi. Konsolosluk binasının camına asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlelerine yer verildi.Abone ol
İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan’ın Kuran-ı Kerim’i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı.
Saat 15.00’ten sonra konsolosluk binasının camına çalışanlar tarafından kağıt asıldı. Asılan kağıtta “Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz” cümlelerine yer verildi.