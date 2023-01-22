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İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz

İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz

TÜRKİYE'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını protesto amacıyla İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplara konsolosluk çalışanları yazılı cevap verdi. Konsolosluk binasının camına asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlelerine yer verildi. 

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İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan’ın Kuran-ı Kerim’i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı.

Saat 15.00’ten sonra konsolosluk binasının camına  çalışanlar tarafından kağıt asıldı. Asılan kağıtta “Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz” cümlelerine yer verildi.

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