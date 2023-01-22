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ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'nin Los Angeles kentinde Çin asıllı ABD'lilerin yoğun yaşadığı noktada bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırının Çin yeni yıl kutlamalarının olduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir silahlı saldırı olayı yaşandı. 

Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan bir gece kulübünü bastı. 

Los Angeles polisi saldırıyı bir erkeğin gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda dokuz kişinin öldüğü belirtildi ancak yaralı sayısı açıklanmadı.

Çin asıllılar hedef alındı

Los Angeles şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Monterey Park'ta meydana gelen saldırı Çin yeni yıl kutlamalarının olduğu döneme denk geldi. 

Bölgede ağırlıklı olarak Çin asıllı Amerikalıların yaşadığı belirtildi. Polis saldırganın yakalanıp yakalanmadığını ise açıklamadı. 

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