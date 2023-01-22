Trabzonspor'dan İstanbulspor'a farklı tarife! Fırtına evinde gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 4-0 yendi. Fırtına bu skorla beraber puanını 35'e yükseltirken, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 35 maça çıkardı. İşte detaylar...

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

Akyazı'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0'lık sonuçla kazandı. Müsabakada bordo-mavili takımın gollerini; Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet attı. Trabzonspor, bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 35'e yükseltirken İstanbulspor 15 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı formayı kaptı, golünü attı

Trabzonspor, geçen hafta 1-0 galip geldiği Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor maçında sahaya tek değişiklikle çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, sürpriz şekilde tek değişiklik yaptı. Avcı, vazgeçmediği isimlerden biri olan Trezeguet'yi yedek kulübesine çekerken Yusuf Yazıcı'yı 11'de sahaya sürdü.

Hafta içi HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olup 2 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Yusuf Yazıcı, formayı Trezeguet'den aldı. İstanbulspor karşısına ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı bu maçı da boş geçmedi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Jean Philippe Gbamin, forma giyemedi. Hastalığı nedeniyle serum alan Vitor Hugo ise yedek kulübesinde yer aldı.

Fatih Tekke'ye sevgi gösterileri

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavili takımın eski kaptanı ve gol kralı olan Fatih Tekke, alkışlarla taraftara karşılık verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fatih Tekke, maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.

Lig'in 21. haftasında bordo-mavili takım deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.