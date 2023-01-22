BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu

NİĞDE'de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni boş arazide bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Niğde-Adana karayolu üzerindeki boş arazide yerde birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin M.K. (75) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınlarının M.K. hakkında 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

M.K'nin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....
İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz
İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz
Gaziantep'e konuk olan Sivasspor ligde galibiyeti hatırladı
Gaziantep'e konuk olan Sivasspor ligde galibiyeti hatırladı
İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı
İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı
Kılıçdaroğlu yıllar öncesine gitti! Paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı
Kılıçdaroğlu yıllar öncesine gitti! Paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı
Kaleye gezmeye gelen turistler korkunç manzara ile karşılaştı!
Kaleye gezmeye gelen turistler korkunç manzara ile karşılaştı!
Kayınbaba intihar etmeden önce mektup bıraktı, gelini korkunç halde bulundu!
Kayınbaba intihar etmeden önce mektup bıraktı, gelini korkunç halde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor
Erdoğan'a cevap verdi! Meral Akşener'den İsveç'teki eyleme tepki: Ahlaksız ve şerefsiz
Erdoğan'a cevap verdi! Meral Akşener'den İsveç'teki eyleme tepki: Ahlaksız ve şerefsiz
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu! Sultanahmet'te Beşar Esad'la namaz kılacağız
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu! Sultanahmet'te Beşar Esad'la namaz kılacağız
Amasra'da maden faciasının nedeni belli oldu! İddianamede flaş ayrıntılar: Sıradan karşılandı
Amasra'da maden faciasının nedeni belli oldu! İddianamede flaş ayrıntılar: Sıradan karşılandı