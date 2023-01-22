BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

Uşak'ta vahşet: Çanta içinde ölü bebek bulundu! Anne ve baba tespit edildi, ifadeleri kan dondurdu

Uşak'ta vahşet: Çanta içinde ölü bebek bulundu! Anne ve baba tespit edildi, ifadeleri kan dondurdu

UŞAK'ta yaşanan vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde çanta içinde ölü olarak bulunan bebeğin anne ve babası ekiplerce tespit edildi. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları ortaya çıkan anne ve babanın ifadeleri ise kan dondurdu. İşte detaylar...

Abone ol

Olay geçtiğimiz 18 Ocak günü Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre R.H., çiftliği karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonrasında bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anne baba tespit edildi
Olay yeri yakınlarında güvenlik kamerası incelemeleri yapan ekipler aynı zamanda da Uşak ve çevre illerde doğum yapan kişileri araştırdı. Yeni doğum yapan aileleri inceleyen ekipler, 4 Ocak günü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumu gerçekleşen bir bebeğin nüfus kayıtlarının yapılmadığını tespit etti.

Gözaltına alındılar
Bebeğin annesinin Uşak’ta yaşadığını belirleyen ekipler anne K.G.’nin evine gidip bebeği olmadığını tespit etti. K.G.’nin ifadesinin ardından yine Uşak’ta ikamet eden bebeğin babası olduğu ön görülen S.D. de ekiplerce gözaltına alındı.

Evlilik dışı diye bırakmışlar!
Gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, yaklaşık 1 yıldır ilişkileri olduklarını, K.G.’nin Bartın’da ikamet ettiği ama zaman zaman Uşak’a gelerek S.D. ile beraber kaldıklarını ve evlilik dışı olan çocuğa bakamayacakları için 5 Ocak günü bebeği oraya bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor İstanbulspor (CANLI YAYIN)
Trabzonspor İstanbulspor (CANLI YAYIN)
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı! Galibiyet serisi 4 maça çıktı
Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı! Galibiyet serisi 4 maça çıktı
Sarıgül'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Türkiye olarak ret ediyoruz"
Sarıgül'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Türkiye olarak ret ediyoruz"
Kurtulmuş'tan İsveç'e sert tepki net mesaj: Böyle giderse NATO meselesi asla onaylanmayacak!
Kurtulmuş'tan İsveç'e sert tepki net mesaj: Böyle giderse NATO meselesi asla onaylanmayacak!
3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu
3 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni boş arazide bulundu
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 9 ölü
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....
Milyonlarca kişiye af geliyor! Yarın Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak....
İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz
İsveç Konsolosluğu çalışanlar çama bu yazıyı astı! O aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz
Gaziantep'e konuk olan Sivasspor ligde galibiyeti hatırladı
Gaziantep'e konuk olan Sivasspor ligde galibiyeti hatırladı
İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı
İsveç Konsolosluğu camında dikkat çeken yazı