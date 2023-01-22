Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı! Galibiyet serisi 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar maç eksiği olmasına rağmen 4. sıraya yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Redmond ve Salih Uçan'dan geldi. Nathan Redmond bu sezon siyah-beyazlı forma altında ilk resmi golünü Kayserispor'a attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 35'e yükseltirken Kayserispor 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Campanharo’nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Redmond’un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Masuaku’nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

36. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı’nın röveşatasında meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cenk, topu Tayfur’un önüne indirdi. Tayfur’un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini topu çizgiden çıkardı.

43. dakikada Redmond’un ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Masuaku’nun sol kanattan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Muleka’nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Cenk’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten gitti.

85. dakikada Carole’ün ortasında ceza sahası içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Kolovetsios’un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti.

Beşiktaş bu sezon ilk kez 4’te 4 yaptı

Kayserispor deplasmanından galibiyet ile dönen Beşiktaş, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk kez 4 maç üst üste kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın kaydettiği goller ile sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor’u 1-0, 18. haftasında da Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal geçtiğimiz hafta ise Konyaspor deplasmanından 2-1’lik skorla 3 puanı alan taraf olmuştu.