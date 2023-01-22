Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metroyu test etti! Tansu Çiller'in 'TOGG' sorusu dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürüşte çocuklar ve eski Başbakan Tansu Çiller eşlik etti. Çiller'in yolculuk esnasında Erdoğan'a "TOGG mu kolay, bu mu kolay?" diye sorması ise dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış törenine katıldı.

Açılıştan sonra Erdoğan metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a test sürüşünde eski Başbakan Tansu Çiller ile çocuklar da eşlik etti.

Tansu Çiller'den TOGG sorusu

Test sürüşü sırasında Tansu Çiller'in "TOGG mu kolay, bu mu kolay?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çok çok kolay" yanıtını verdi.

Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Erdoğan’la çocuklar arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Bir çocuğa karne nasıl diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdir yanıtını aldı. Çocuklardan biri, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi.