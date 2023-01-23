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Düğünde omuz atma kavgası! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İSTANBUL Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

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Esenyurt'taki olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sokağa taştı
Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti.

Çok sayıda polis ekibi müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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