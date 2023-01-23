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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 4 patlama

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 4 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 4 patlama daha meydana gelirken, yanardağda yılın başından bu yana yaşanan patlama sayısı 41’e yükseldi.

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Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar sürüyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda son 24 saatte 4 patlama meydana geldiği ve yanardağ ağzından 168 kez gaz ve kül çıkışının gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak etrafa yayıldığı belirtilere, çevrede yer alan Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerindeki yerleşim birimlerine hafif ve orta derecede kül yağışının yaşanabileceği ifade edildi.

Yanardağdan çıkan duman 3 kilometre yüksekliği ulaştı
Sabah saatlerinde Popocatepetl’da meydana gelen güçlü patlamada, yanardağın ağzından çıkan duman 3 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamalar sırasında düşebilecek taş ve molozlar nedeniyle yanardağ ağzına 12 kilometreden daha fazla yaklaşmanın tehlikeli olduğu bildirildi.

Vali tahliye yollarının kontrol edileceğini açıkladı
Popocatepetl Yanardağı’nda son günlerde yaşanan yoğun aktivite ve kül yağışı bölge halkında huzursuzluğa neden olurken, yanardağın doğusunda yer alan Puebla Valisi Sergio Salomon geçtiğimiz günlerde çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan tahliye rotalarının gözden geçirileceğini açıklamıştı. Vali Salomon daha önce de yanardağda şimdilik büyük bir risk olmadığını ancak yine de barınakların hazır tutulduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz sene aralık ayında 36 kez patlama gerçekleşen ve son günlerde hemen hemen her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün de 1 patlama kaydedilmişti. Son 24 saatteki patlamalarla birlikte yanardağda bu yılın başından bu yana meydana gelen patlama sayısı 41’e yükseldi. Popocatepetl’da geçtiğimiz sene 113 patlama yaşanmıştı.

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