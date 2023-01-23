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'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama

'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama

Rap sanatçısı Ezhel, Twitter hesabı üzerinden katıldığı sohbette,“Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” sözlerine ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Ezhel, "Üzüldüğüm anlaşılmamak, ülkeyi bölmek istediğimi, terörist olduğumu düşünmeniz. Benim ise tek isteğim ülkeyi birleştirmek, terörü bitirmek" dedi.

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Ezhel sosyal medyada yaptığı açıklama nedeniyle hedef haline gelince yeni bir açıklama yayımladı. 

Bu kez uzun bir flood serisi paylaşan şarkıcı şu şekilde devam etti:

"Birbirini seven, tüm renklerini yaşayabilen, yüzü gülen bir Türkiye için bu nefret duygusunun ne kadar engel olduğunu anlamamız dileğiyle.

"Ben hala söylediklerimin arkasındayım"

Ben de bana verilen tepkilerin aynılarını veriyordum. O yüzden kimseye kızmıyorum. Ben hala söylediklerimin arkasındayım. Birbirini seven, tüm renklerini yaşayabilen, yüzü gülen bir Türkiye için bu nefret duygusunun ne kadar engel olduğunu anlamamız dileğiyle.

Ülkemizin bölüneceğinden korktuğumuz için ülkemizi paramparça ettiğimizin farkında değiliz. Kelimelerden, dillerden, dinlerden, düşüncelerden korkuyoruz ve saldırganlaşıyoruz. Bu korkularımızı yendiğimizde huzur da bizi bulacak.

Hakaretleriniz, laflarınız, tehditleriniz benim için ülkem uğruna kazandığım madalyalar gibi kalbimi süslüyor. Ama size kızmıyorum. Ben de sizin gibiydim. Şu an farklılıklara zamanında beslediğim kötü duygularımın karmasını yaşıyorum.

"Benim tek isteğim ülkeyi birleştirmek"

Üzüldüğüm anlaşılmamak, ülkeyi bölmek istediğimi, terörist olduğumu düşünmeniz. Benim ise tek isteğim ülkeyi birleştirmek, terörü bitirmek, kalbimizi birbirimize açmak, şu zor zamanlarda hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu anlatmak. Önyargılarımızı kırmak.

"Dinlemeyi unuttuk"

Biz Türk halkı olarak sinir uçlarımıza dokunan şeyleri rahatlıkla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu sadece bizi daha da güçlü kılacak. Toplum olmayı unuttuk. Komşumuzu sevmeyi unuttuk. Dinlemeyi unuttuk. Birbirimize saldıra saldıra güçsüz kaldık.

Sizleri çok seviyorum. Bunca nefretin ve hayat mücadelesinin içinde pırıl pırıl bir gençliğiz. Çok güzel şeyler hak ediyoruz. Kininiz bu ise sevginizin çok güçlü olabileceğini biliyorum. Ülkemizi sevdiğinizi biliyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Hepimizle.”

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