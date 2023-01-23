İYİ Parti İzmir'de yeni il başkanı belli oldu

İzmir İYİ Parti İl Başkanlığı kongresinde iki aday yarıştı. Partinin yeni il başkanı Sinan Bezircilioğlu oldu.

Abone ol

İzmir İYİ Parti İl Başkanlığı kongresinde Sinan Bezircilioğlu ve Ülkü Doğan başkanlık için yarıştı. Seçimi, rakibi Doğan'ı 14 oy farkla geride bırakan Bezircilioğlu kazandı.

İzmir İYİ Parti'de 652 oyun geçerli sayıldığı yarışta Bezircilioğlu 333 oyla İYİ Parti’nin yeni il başkanı seçilirken, rakibi Doğan ise 319 oy aldı.

Bezircilioğlu, "İnşallah İzmir'imiz ve İYİ Parti için hayırlara vesile olsun. İYİ Parti ailesi olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.