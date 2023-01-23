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Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"

Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"

İSVEÇ'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, eyleminin ardından ölüm tehditleri aldığını ve korktuğunu söyledi.

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Türkiye ile İsveç arasında halihazırda gergin olan ilişkiler, hafta sonu Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasından sonra neredeyse geri dönülemez bir noktaya geldi.

Yerel yönetimlere ve güvenlik güçlerine, Kur'an-ı Kerim'i yakacağını önceden haber veren ve Ankara'nın taleplerine rağmen çirkin eylemini yapan Paludan, sessizliğini bozdu.

İsveç medyasına konuşan Paludan, "Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra 'tamam bu oldu' dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı" dedi.

"Beni öldürmek istiyorlar"

Kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise, "Hayır, ben bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm" dedi.

"20 mesajdan 5'i tehdit"

Daha önce de benzer eylemler gerçekleştiren Paludan, "Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor" yorumunu yaptı. 2019'dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, "Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit oluyor" yorumunu yaptı.

"Korkuyorum"

Gazetecinin kendisine yönelttiği, "Korkuyor musunuz?" sorusuna ise Paludan, "Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar" ifadesini kullandı. Aşırı sağcı siyasetçi, "Bu eylem ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok" dedi.

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