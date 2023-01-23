Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı nedenini açıkladı
SURVİVOR'da seyircinin beklemediği şekilde iki ayrılık birden gerçekleşti. Seçkin Piriler ve Berdan Mardini Survivor'a veda etti. Seyirciler, Piriler ve Mardini diskalifiye mi oldu? Neden ayrıldılar? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ayrılık nedenlerini Acun Ilıcalı paylaştı. İşte haberin devamı...
Survivor'da izleyiciyi şoke eden ayrılık gelişmeleri! Ekranların reyting rekorları kıran programı Survivor'da 2 flaş isim beklenmedik bir şekilde ayrıldı. O isimler Seçkin Piriler ve Berdan Mardini oldu. Acun Ilıcalı 2 ismin ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yaptı. İki ismin de yarışmadan ayrılık nedenleri farklıydı.
Survivor’da bu sezon ada şartları yarışmacıları zorladı. Özellikle yarışmacılar parkur ve ada yaşantısına ve açlıkla mücadele etmeye çalışıyordu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde bu hafta Seçkin Piriler hakkında son durumu izleyicileriyle paylaştı.
Ortaya koyduğu performansla Survivor’da tartışmalara neden olan Seçkin Piriler, sürpriz bir şekilde Survivor'a veda etti. Piriler'in ayrılık nedenini Acun Ilıcalı açıkladı.
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Seçkin Piriler Survivor’a adapte olamadığı için yarışmadan çekilme kararı aldığını ifade etti.