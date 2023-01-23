Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı nedenini açıkladı

Survivor'da izleyiciyi şoke eden ayrılık gelişmeleri! Ekranların reyting rekorları kıran programı Survivor'da 2 flaş isim beklenmedik bir şekilde ayrıldı. O isimler Seçkin Piriler ve Berdan Mardini oldu. Acun Ilıcalı 2 ismin ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yaptı. İki ismin de yarışmadan ayrılık nedenleri farklıydı.