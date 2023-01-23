BIST 5.490
DOLAR 18,80
EURO 20,49
ALTIN 1.165,28
HABER /  GÜNCEL

Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı

Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı

Ankara’da 5 liradan satışa sunulan simidin fiyatı yüzde 40 zamla 7 liraya yükseldi. Simit fiyatlarındaki yeni zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Türkiye genelinde ekmek fiyatı neredeyse 5 liraya sabitlenirken simit fiyatları ise artmaya deam ediyor. Son edinilen bilgiye göre Ankara'da simit fiyatlarına bugünden geçerli olacak şekilde yeni tarife uygulanacak. Hammaddeye gelen yüzde 200'lük zam sonrasında simit fiyatları yüzde 40'lık artışla 7 liraya yükseldi.

Gider maliyeti arttı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor
Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor
Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"
Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"
Eski Beşiktaşlı Weghorst ilk 11'de oynadı 90. dakikada yıkıldı
Eski Beşiktaşlı Weghorst ilk 11'de oynadı 90. dakikada yıkıldı
AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor
AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor
Öldürülen ülkücü Sinan Ateş'in dayısından Erdoğan'a çağrı: Eğer seçime kadar...
Öldürülen ülkücü Sinan Ateş'in dayısından Erdoğan'a çağrı: Eğer seçime kadar...
'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama
'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama
ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli
ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli
Pizzacıya gitmek için cep telefonundan açtı hayatının şokunu yaşadı
Pizzacıya gitmek için cep telefonundan açtı hayatının şokunu yaşadı
Marketin önünden aracı çekmesini istedi araçtaki 6 kişi satıra saldırdı
Marketin önünden aracı çekmesini istedi araçtaki 6 kişi satıra saldırdı
Esenler’de silahlı saldırı: 2 yaralı
Esenler’de silahlı saldırı: 2 yaralı
Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı desteğine yeşil ışık
Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı desteğine yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lyon'daki Türklere telefonla seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lyon'daki Türklere telefonla seslendi