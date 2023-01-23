BIST 5.542
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.160,95
HABER /  POLİTİKA

Bomba kulis! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na '2 yıl içinde erken seçim' sözü verdi

Bomba kulis! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na '2 yıl içinde erken seçim' sözü verdi

TÜRKİYE 14 Mayıs 2023 günü erkene alınmış seçime giderken, Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İmamoğlu'nu aday yapmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, bu amacına ulaşmakta zorlandığı ancak İmamoğlu'ndan vazgeçmediği belirtiliyor. Akşener'in, İmamoğlu'na, "2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun" dediği iddia edildi

Abone ol

Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapma planı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için şimdilik suya düşmüş gibi görünse de Akşener İmamoğlu'ndan vazgeçmiyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na, "2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun" söylediğini iddia etti.  Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu iddiaları köşesine taşıdı:

14. değil 15. cumhurbaşkanı ol!

- Ben 14’üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener’in, 'Ekrem, sen 15’inci cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. 2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun' dediği söyleniyor.

- Ben Ekrem İmamoğlu’nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum.

Acele etme 2 yıl içinde erken seçim var

- Tecrübeli bir politikacı olan Akşener’in, 'Ekrem acele etme. 2 yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın genç, 2 yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15’inci cumhurbaşkanı adaylığına talip ol' demesi siyasetin doğal akışına ters değil.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'
Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'
Kulislerden sızdı hareketlilik başladı! Cumur ittifakı genişliyor mu?
Kulislerden sızdı hareketlilik başladı! Cumur ittifakı genişliyor mu?
Altılı masa liderlerinden Gültekin Uysal 'kazanacak aday' dedi açıkladı
Altılı masa liderlerinden Gültekin Uysal 'kazanacak aday' dedi açıkladı
İYİ Parti İzmir'de yeni il başkanı belli oldu
İYİ Parti İzmir'de yeni il başkanı belli oldu
Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı
Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı
Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor
Milyonlara kişiye büyük müjde bugün Erdoğan açıklayacak! Yapılandırma paketinin detayları belli oluyor
Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"
Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'ı büyük korku sardı! "Beni öldürmek istiyorlar"
Eski Beşiktaşlı Weghorst ilk 11'de oynadı 90. dakikada yıkıldı
Eski Beşiktaşlı Weghorst ilk 11'de oynadı 90. dakikada yıkıldı
AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor
AK Parti seçim beyannamesi ortaya çıktı her aileye bir avukat geliyor
Öldürülen ülkücü Sinan Ateş'in dayısından Erdoğan'a çağrı: Eğer seçime kadar...
Öldürülen ülkücü Sinan Ateş'in dayısından Erdoğan'a çağrı: Eğer seçime kadar...
'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama
'Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur' diyen rapçi Ezhel'den yeni açıklama
ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli
ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, kuşatılan şüpheli