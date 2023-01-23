Altılı masa liderlerinden Gültekin Uysal 'kazanacak aday' dedi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadaki isimden destek geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu iddia etti.

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Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik itirazı sürerken masanın ortaklarından çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Masadaki liderlerden olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP liderinin adaylığına destek verdi.

Gültekin Uysal: Kazanacak aday

Cumhuriyet'e konuşan DP lideri Uysal, "Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin." dedi.

Adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum. "