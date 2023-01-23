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Vergi sıfırlandı indirim etikete yansıdı! Ayçiçek yağı fiyatını duyan markete koşuyor hangi marka ne kadar?

Vergi sıfırlandı indirim etikete yansıdı! Ayçiçek yağı fiyatını duyan markete koşuyor hangi marka ne kadar?

2023'e girmeden önce hükümet, ayçiçeği ürünlerinden alınan gümrük vergisini sıfırladı. Sıfırlanan vergi etiket fiyatlarına yansıdı. Ayçiçek yağında fiyatlar düşüyor. İşte son fiyatlar...

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2023'e girmeden önce hükümet, ayçiçeği ürünlerinden alınan gümrük vergisini sıfırladı. Bu durum kısa sürede etiketlere yansıdı. Marketler etiketleri peş peşe değiştirdi. Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde olduğu gibi diğer marketlerde de şu an için yüzde 5 ila 10 arasında indirim var.

5 litrelik yağ 148,50 TL'ye düştü

ATV Haber'de yer alan habere göre; atılan adım raflardaki fiyatlara olumlu yansıdı. 67,50 TL'ye satılan 2 litrelik sıvı yağa yüzde 5 indirim uygulandı. Yüzde 10'luk indirimle 5 litrelik sıvı yağ fiyatı ise 148,50 TL'ye düştü.

Önümüzdeki ay bu indirim oranının daha da artması ve indirimin şubat ayı itibarıyla yüzde 15'i bulması bekleniyor.

Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

 İşte 2023 güncel ayçiçek yağı fiyatları;

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 4 lt 164,90 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 lt 47,90 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5lt 214,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4L 258,20 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 181,00 TL
Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 699,00 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 242,92 TL
Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı 192,00 TL
Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 699,99 TL
Biryağ Rafine Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 215,09 TL

Komili Ayçiçek Yağı 18 lt 789,00 TL

Olin Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt 242,92 TL
Olin Ayçiçek Yağı 5 Lt Teneke 215,91 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 Lt 64,06 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 lt 135,00 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 3 lt 143,90 TL

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