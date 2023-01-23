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Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ve otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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