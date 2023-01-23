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Cansız bedeni sırt çantasında bulunmuştu! Bebeğin annesinden kan donduran itiraf

Cansız bedeni sırt çantasında bulunmuştu! Bebeğin annesinden kan donduran itiraf

Uşak'ta tarla kenarında sırt çantasında cesedi bulunan bebeğin anne ve babası olduğu tespit edilen şüpheliler tutuklandı. Bebeğinin annesinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli evlilik dışı ilişki yaşadıklarını ve bebeğe bakamayacakları için ölüme terk ettiklerini itiraf etti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde tarla kenarında 18 Ocak'ta bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

Polis ekibi, hastanede doğum yapan 27 yaşındaki K.G'nin, Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G, gözaltına alındı. K.G'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen 28 yaşındaki S.D. de yakalandı.

Bebeği ölüme terk ettiler

K.G. ifadesinde Bartın'da yaşadığını, internette tanıştığı S.D. ile 1 yılı aşkın süredir ilişkileri bulunduğunu, zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile kaldığını, evlilik dışı birlikteliklerinden ailelerinin haberi olmaması ve bakamayacaklarını düşündükleri için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cesedi bulduğunu bildirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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