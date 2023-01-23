BIST 5.546
DOLAR 18,81
EURO 20,50
ALTIN 1.160,95
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de vakalar arttı deriyi istila ediyor! 2 ila 6 haftada belirti gösteriyor, iki yıldır...

Türkiye'de vakalar arttı deriyi istila ediyor! 2 ila 6 haftada belirti gösteriyor, iki yıldır...

Doç. Dr. Sinan Özçelik, son 5-6 yıldır Türkiye’deki uyuz vakalarında artış yaşandığını ve aile tedavisinin önemli olduğunu kaydederek, “Ailede tedaviyi uygulamayan kişiler olduğu için aylardır hatta 2 yıldır kaşınan uyuz vakaları geliyor” dedi.

Abone ol

Son zamanlara uyuz vakasıyla polikliniklere başvuruda bir artış yaşandığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Özçelik, “Ülkemizin tüm bölgelerindeki çalışan hekim arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda ve kongrelerde yine benzer şekilde paylaşımlar yapılıyor. Bilimsel çalışmalarda da 2017-2018 yılından bu yana ülkemizde uyuz vakalarında artış olduğu söyleniyor." dedi.

Tüm yaş grubundan hastalar geliyor

Özçelik, "Bebeklik döneminden tutun da erişkin yaş dönemine ve yaşlılara kadar tüm yaş grubundan kadın erkek farketmeksizin hastalar geliyor" diye konuştu.

Deriyi istila ediyor

Uyuz hastalığına sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın yol açtığını ve tüm dünyada görülen bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu kaydeden Özçelik, şöyle devam etti: "Çıplak gözle görülmeyen ama mikroskopla seçilebilen bu akar, deriyi istila ederek bir hastalığa yol açıyor. Derinin üst tabakalarında tünel dediğimiz lezyonlara yol açıyor ve bu tünel içerisinde yaşam döngüsünü sağlıyor.

Belirtisi 2 ila 6 haftada ortaya çıkıyor

Bu durum alerjik reaksiyona yol açarak şiddetli kaşıntı oluşturuyor. İlk defa uyuzla karşılaşan kişilerde belirtilerin ortaya çıkması ortalama 2 ila 6 haftayı bulabiliyor.

Bulaşıcılık riski

Daha önce uyuz geçirmiş kişilerde ise bu süre daha kısa 1 ila 4 günde hemen kendini gösterebiliyor. Bu belirtilerin görünmediği dönemlerde de bulaşıcılık riski olabiliyor."

Uyuzu başarılı tedavi edebilmek için bilgiler veren Doç. Dr. Sinan Özçelik, şunları söyledi:  Temelde iki şeye odaklanmak gerekiyor. Birincisi bu bir parazit ve bu paraziti, akar sayısını ortadan kaldırmak, sıfıra indirmek gerekiyor. İkincisi de bulaşıcı bir hastalık olduğundan korunmak için önlem almamız gerekiyor.

Tedavide çoğunlukla sürme ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçların hazırları da var. Eczanelerin veya bizim belli maddeleri karıştırarak hazırladığımız, yapma ilaç diye tabir ettiğimiz ilaçla da tedavi edebiliyoruz. Korunma için sadece uyuz olan kişi değil aynı ortamı paylaşan kişilerin hastalık belirtisi olsun olmasın mutlaka tedavi olması gerekiyor.

"Aylardır hatta 2 yıldır kaşınan uyuz vakaları geliyor"

Bizim polikliniklerimizde özellikle aile tedavisi eksik olduğu için ya da ailede tedaviyi uygulamayan kişiler olduğu için aylardır hatta 2 yıldır kaşınan uyuz vakaları geliyor"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı nedenini açıkladı
Foto Galeri Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı nedenini açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği
Kod adı 1001 km...Sıfır otomobillerin fiyatını uçurdular! Liste fiyatı bambaşka
Kod adı 1001 km...Sıfır otomobillerin fiyatını uçurdular! Liste fiyatı bambaşka
147 gün çalışan 74 kişi 73 bin lira emekli aylığı almak için harekete geçti
147 gün çalışan 74 kişi 73 bin lira emekli aylığı almak için harekete geçti
Vergi sıfırlandı indirim etikete yansıdı! Ayçiçek yağı fiyatını duyan markete koşuyor hangi marka ne kadar?
Vergi sıfırlandı indirim etikete yansıdı! Ayçiçek yağı fiyatını duyan markete koşuyor hangi marka ne kadar?
Cansız bedeni sırt çantasında bulunmuştu! Bebeğin annesinden kan donduran itiraf
Cansız bedeni sırt çantasında bulunmuştu! Bebeğin annesinden kan donduran itiraf
Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Bomba kulis! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na '2 yıl içinde erken seçim' sözü verdi
Bomba kulis! Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na '2 yıl içinde erken seçim' sözü verdi
Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'
Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'
Kulislerden sızdı hareketlilik başladı! Cumur ittifakı genişliyor mu?
Kulislerden sızdı hareketlilik başladı! Cumur ittifakı genişliyor mu?
Altılı masa liderlerinden Gültekin Uysal 'kazanacak aday' dedi açıkladı
Altılı masa liderlerinden Gültekin Uysal 'kazanacak aday' dedi açıkladı
İYİ Parti İzmir'de yeni il başkanı belli oldu
İYİ Parti İzmir'de yeni il başkanı belli oldu
Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı
Simitin tadı iyice kaçtı bu sabah zamlandı! İşte simitin yeni fiyatı