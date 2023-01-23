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Kod adı 1001 km...Sıfır otomobillerin fiyatını uçurdular! Liste fiyatı bambaşka

Kod adı 1001 km...Sıfır otomobillerin fiyatını uçurdular! Liste fiyatı bambaşka

Yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı. Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil ‘1001 kilometre’ bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu.

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Ocak ayı itibarıyla ikinci el araç siteleri bayilerde bulunamayan sıfır araçlarla doldu.  Yıllık 3 adet olan ikinci el araç satış limitinin 1 Ocak 2023’ten itibaren sıfırlanması ile tekrar sahneye çıkan bu kişiler, 1000 km’ye kadar ilanlara müsaade edilmediği için bilgileri ‘1001 kilometre’ olarak girerek sıfır kilometre otomobilleri ederinin çok üzerinde fiyatlarla ilana koymaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre otomotiv markalarının resmi liste fiyatlarının 200 bin TL ila 300 bin TL üzerinde satışa sunulan ilanların çoğunda “kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir” yazması ise dikkat çekti. İlan sayısında yaşanan artışta şahıslar üzerinden satış yapan galerilerin de etkisinin olduğu belirtildi.

1001 km olarak ilana konulan sıfır otomobiller arasında birkaç hafta önce Türkiye’de satışa sunulan araçlar bile var. Bir ilan sitesinde, 9 Ocak tarihinde lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige’in 1 milyon 535 bin TL’den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style’ın 640 bin TL’den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression’ın ise 835 bin TL’den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor. Birçok sıfır araç ise daha bayiden yüklenirken, çekici üzerinde fotoğraflanarak ilana konulmuş.

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