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Ülke karanlığa büründü! 220 milyon kişi elektriksiz kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ülke karanlığa büründü! 220 milyon kişi elektriksiz kaldı

PAKİSTAN'da ulusal elektrik şebekesinde yaşanan sorunun ardından ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı.

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Pakistan'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen sorun yaklaşık 220 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir sistemin eski çalışma şekline getirilmesi için bakım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu ayın başlarında eyalet yetkililerine enerji tüketimlerini yüzde 30 azaltma talimatı vermişti.

Restoranların 22.00'de, marketlerin ise 20.30'da kapanması kararlaştırılmıştı.

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