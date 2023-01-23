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Erdoğan'dan Şırnaklı şehidin ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Şırnaklı şehidin ailesine taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan korucu Nimet Encü'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde Encü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lyondaki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti.

Lyon'daki Türk vatandaşlara seslendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Alan'ın başkanlığındaki heyet, Avrupanın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Fransanın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Etkinilkte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lyondaki vatandaşlara telefonla seslenerek, Türkiyede yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyonda daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını söyledi.

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