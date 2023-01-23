Kış hastalıkları arttı aktarcılar doldu taştı en çok talep edilen bitkiler belli oldu

Solunum yolları hastalıklarının arttığı bugünlerde vatandaşlar, bitkilere rağbet göstermeye başladı. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşların özellikle zencefil, zerdeçal ile tarçını tercih ettiği belirtildi.

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Kurak geçen kış ve sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bugünlerde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermeye başladı.

Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları adresler ise yine aktarlar oldu. Vatandaşların, aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçını tercih ettiği belirtildi. Sağlık açısından birçok faydası bulunan çaylardan ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile aktarların hazırladığı karışımların da ilgi gördüğü öğrenildi.

"En çok zerdeçal, zencefil ve tarçın tercih ediliyor"

Mersin’in en işlek noktalarından Silifke Caddesi üzerinde 50 yıldır aktarlık yapan Mahmut Karadayı, bu sene vatandaşların artık bitki çaylarının faydalarını anladığını belirterek, "Özellikle zerdeçal, zencefil ve tarçın çok satılıyor. Tabii en önemli şey öncelikle hasta olmamak gerek. Burada vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Bu eğer güçlü olursa hastalık sana dokunamıyor. Bitki çaylarının her birinin çok faydası var. Zerdeçal karaciğerin en iyi ilacı, kan temizleyici ve bağışıklık sistemi güçlendirici. Zencefil de üst solunum yolu hastalıklarında fayda sağlıyor. Bunların yanında ıhlamur, gül hatmi, papatya, ekinezya gibi bitkilere de talep var. Bizde bin 600'e yakın bitki var. Her bitkinin kendine göre faydası var" dedi.

"Toz halinde bitkiyi tüketmek daha faydalı"

Bitkileri doğru tüketmek gerektiğini vurgulayan Karadayı, "Eğer kaynama usulü bitkiler tüketilirse birincisi besin değeri ölür. Posa olduğu gibi gider. Vücut 2 saat faydalanır. Ancak gerçekten hilesiz bir şekilde çekilmiş, toz halinde bitki alınıp tüketilirse besin değeri ölmez, posa içinde kalır ve vücut tam 8 saat bundan faydalanır. Burada şu da ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız güvendikleri aktarlardan bitkilerini alsınlar. Özellikle bitkileri toz şeklinde alacaklarsa mutlaka yanlarında çektirsinler ve hiçbir katkı malzemesinin katılmadığından emin olsunlar" diye konuştu.

Fiyatlar konusunda da bilgiler veren Karadayı, "Tabii fiyatlar arttı. Geçen sene 100 liraya aldığımız bitki bu sene 300 lira oldu. Çünkü çoğu yurt dışından geliyor. Genelde ithal olanlara zam geldi. Çünkü bunlar dövize bağlı fiyatları artıyor" ifadelerini kullandı.