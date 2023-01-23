Meral Akşener açıkladı! 41 ilde her parti kendi adayıyla seçime girecek! İYİ Parti birinci parti olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın seçim stratejisini açıkladı. "41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde ortak liste yapalım istiyoruz” diyen Meral Akşener, "Biz sandıktan birinci parti çıkacağız ki ben Başbakan olabileyim" dedi...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamada, 26 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı Altılı Masa toplantısı ve Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi hakkında konuştu. “26 Ocak'ta aday belirleme yolunu yöntemini konuşmaya başlayacağız” diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Masadan ortak aday çıkacak

“Birbirinden farklı altı kişi var. Farklılıklara saygı duyuyoruz. Neticede seçim Başkanlık sistemiyle yapılacak. Yani tek kişi seçimi olacak. Biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını tamamladık. Sandık güvenliği konusunda her sandığa insan koyabilecek durumdayız. Sandık güvenliği çalışması çok güzel gidiyor. Son olarak da adayı belirleyeceğiz ve masa muhtemelen bir ittifaka evirilecek.”

41 ilde seçimlere ayrı gidilecek

Akşener, son altılı masada gözden kaçtığını düşündüğü bir noktaya da dikkat çekti: “Bir komisyon kurduk. 41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde ortak liste yapalım istiyoruz.” Meral Akyener hangi illerde altı partinin kendi başına seçime gdeceği konusunda ise herhangi bir şey söylemedi.

Erdoğan'ın adaylığında soru işaretleri var

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması konusunda hukukçuların farklı düşündüğüne dikkat çekerek, “Muhalefet tarafından olan hukukçulardan bazıları da aday olabilir diyor ama neticede adaylığı konusunda bir soru işareti var. YSK'ya gidecekler, YSK'dan bir karar çıkacak” dedi.

30 Ocak'ta hükümet programını açıklayacağız

Akşener, 30 Ocak'ta açıklayacakları programın bir nevi hükümet programı olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Aday da belli olduktan sonra onun da katkılarını alıp imzalayacağız ve yola çıkacağız. Kampanyada bunları vaat edeceğiz. Parlamento sürecine nasıl geçilecek, cumhurbaşkanı yetkileri nasıl kullanacak, yol haritasında bunlar olacak. Bunların detaylarını perşembe günü yapılacak basın açıklamasına ekleyeceğiz.”

Seçimden birinci parti çıkacağız...

Kendisinin bir buçuk yıl önce samimiyetle aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Akşener, şöyle devam etti: “Bazı endişelerim vardı. Birbirimize düşmekten yürütememekten endişe etmiştim. Birinci parti olma hedefi koydum. Başbakan olabilmem için birinci parti olmamız lazım. Bu seçim 1995 seçimlerine benzeyecek. Partiler az farkla dizilecek. Biz birinci olmak istiyoruz. Kendimden önce, bu seçimi almayı düşünüyorum. Bunu almazsak bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devam edip gider.”