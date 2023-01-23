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Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu

Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez seçimde aday olmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" dedi. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması ihtimaliyle ilgili konuşurken adeta iktidarı tehdit etti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye Başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı. Ardından, partili olmayan 30 kadar öğrenciyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu neden sessiz?

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu burada, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

“Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). O üyeleri atayan kim Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara.

"Düşüncemiz yok"

Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim 3'ü doğru 1'i yanlış. Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok."

"Erdoğan aday olur ve olmaz..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. 6 liderin hedefi o” dedi.

"Cehennemin kapısını aralamış olurlar"

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava kıskacını ve görevden alma hamlesini ise şöyle yorumladı:

“İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar. Ne yapacağımızı şimdi açıklayamam ama bu ifadenin ne anlama geldiğini herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Halkın oyuyla gelenin, talimat alan mahkemelerin kararlarıyla görevine son verilemez.”

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