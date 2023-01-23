Hande Erçel'in yeni aşkı Hakan Sabancı iddiası! Fena yakalandılar ilk görüntü geldi...
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Güzel oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Hande Erçel, Sabancı ile anılmasına tepki gösterdi ancak ikili geçtiğimiz gün birlikte görüntülendi... İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan aynı karede ilk fotoğraf:
Hande Erçel geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalamıştı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ayrılık sonrası ismi birçok aşk dedikodularına karıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.
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Hande Erçel "hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" şeklinde tepki göstererek Sabancı ile aşk iddiasını yalanladı...
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