BIST 5.553
DOLAR 18,81
EURO 20,50
ALTIN 1.161,59
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar

Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar

Japon otomotiv firması Nissan'daki Fransız Renault Group'a ait mevcut hisse yüzde 15'e düşürülecek.

Abone ol

Japon Devlet Televizyonunun müzakerelere yönelik piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Renault'un hisse seviyesinin yüzde 15'e düşürülmesi planlanıyor.

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Planlamaya göre hisselerin ayrı bir şirkete geçici olarak havale edileceği ve aşamalı olarak satışının yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın maksimum yüzde 15 hisse alabileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?
İstanbul'da alkollü taksici bıçakla dehşet saçtı! Önüne kesen polise de çarptı
İstanbul'da alkollü taksici bıçakla dehşet saçtı! Önüne kesen polise de çarptı
700 bin kamu işçisinin beklediği zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı da masada
700 bin kamu işçisinin beklediği zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı da masada
İBB Teknoloji Atölyeleri'nde 40 kişilik özel ekip kuruldu
İBB Teknoloji Atölyeleri'nde 40 kişilik özel ekip kuruldu
Kış hastalıkları arttı aktarcılar doldu taştı en çok talep edilen bitkiler belli oldu
Kış hastalıkları arttı aktarcılar doldu taştı en çok talep edilen bitkiler belli oldu
CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Seralar-bostanlar olacak, dere akacak
Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Seralar-bostanlar olacak, dere akacak
Meral Akşener açıkladı! 41 ilde her parti kendi adayıyla seçime girecek! İYİ Parti birinci parti olacak
Meral Akşener açıkladı! 41 ilde her parti kendi adayıyla seçime girecek! İYİ Parti birinci parti olacak
Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan "Cehennemin kapısı aralanmış olur" tehdidi! Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de konuştu
Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok: 'Benim başıma bir şey gelirse açılacak 2 mektup var"
Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok: 'Benim başıma bir şey gelirse açılacak 2 mektup var"
Erdoğan'dan Şırnaklı şehidin ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Şırnaklı şehidin ailesine taziye telefonu