Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi

Jorge Jesus'un "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı" sözleri Ümraniye'nin başkanını kızdırmıştı. Ümraniyespor'dan bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir hamle geldi. Ümraniyespor logosuz, Fenerbahçe ve TFF logolu Passolig kart sahiplerine bilet satılmayacağı duyuruldu.

Abone ol

Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u yenerek çeyrek finale çıktıkları maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde karşılaşacakları Ümraniyespor'un stadı için çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe ve TFF logolu bilete satış yok

Jorge Jesus'un Ümraniyespor'un stadını hedef alan sözlerinden sonra Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"O stadyumda maç oynanmamalı"

Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı." demişti.

"Gidip Portekiz'in statlarını düzeltsin"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ise daha sonra yaptığı açıklamada Jesus'a cevap vererek, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor." şeklinde konuşmuştu.