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Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı

Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı

Dört yıl aranın ardından Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce'nin, toplam 24 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

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Atlantis The Royal'in lansmanı, yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu. Beyonce'nin, sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks bir otelde konser verdiği kaydedildi.

Dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan 41 yaşındaki şarkıcının, bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı belirtildi.

Geceliği 82 bin dolar

NTV'nin haberine göre, konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22. katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.

Altı kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.

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