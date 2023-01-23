Dünya alarmda! Felaket kapıda küresel ekonomi çökebilir

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Endonezya'da bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamak üzere olduğu ve bunun küresel ekonominin çökmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

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Yanardağı, dünyanın geçiş noktası olarak tanımlanan Malakka Boğazı'ndan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor ve su kanalından yılda, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan tahıl, petrol ve emtia gemileri geçiyor. Uzmanlar, ayrıca yanardağdaki olası bir patlamanın iklimde ani değişikliklere neden olarak büyük gıda ve mahsul kıtlığına da yol açacağını söyledi.

Endonezya’da yer alan Marapi Yanardağı, 9 bin metreden daha uzun ve küresel ticaretin yüzde 40'ını oluşturan Malakka Boğazı'nın birkaç kilometre yakınında bulunuyor.

Uzmanlar bildiğine göre bu yanardağın patlaması 30 km yukarısına bir kül bulutu fırlatacak ve Dünya'yı üç yıl boyunca volkanik bir kışla örtecek.

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan gelen ciddi bir uyarıya göre, Marapi Yanardağı’nın patlamasıyla meydana gelen sıcaklıktaki dramatik düşüş küresel gıda kıtlığına, enflasyona ve iklim anormalliklerine yol açacak. Tüm bu felaketler ise dünyaya tahminen 2,51 trilyon dolara mal olacak.



En az 3 bin kişinin ölümüne neden oldu



Bununla birlikte, Marapi Yanardağı’ndaki son büyük patlama, en az 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve 6.1 büyüklüğündeki feci bir depremi tetikleyen 29 Mayıs 2006'da gerçekleşti.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Marapi Yanardağı’nda gerçekleşek büyük bir patlamaya ait olası kıyamet günü senaryolarını ayrıntılandıran bir rapor yayınladı.



Buna göre yanardağından çıkan kül bulutu, önce kilometrelerce uzağa Endonezya, Malezya ve Singapur'daki çeşitli havaalanlarına taşınarak tüm havacılık faaliyetlerini durduracak. Bu durum ise milyarlarca dolar kaybedecek olan tüm ülkelerde turizmi durduracak.

Cambridge Üniversitesi'nin Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi'nde uzman Lara Mani, Volkanik Patlama Endeksi’ne (VEI) göre Marapi Yanardağı’ndaki riskin 4 ile 6 arasında değerlendirildiğini ve bunun Malakka Boğazı’ndaki ticareti durdurmak için yeterli olduğunu söyledi. (Endeksin en yüksek çıktığı seviye 8 ile ölçülüyor.)



Diğer taraftan, dünyanın geri kalanı da Marapi Yanardağı'nın patlamasından zarar görecek.

Gıda kıtlığı yaşanacak

Araştırmacılar, "Küresel ortalama sıcaklıklar üç yıla kadar 1 derece düşerek ciddi iklim anormalliklerine yol açarak büyük küresel gıda kıtlıklarına yol açacak. Öngörülemeyen yağış modelleri ve alışılmadık derecede düşük yaz sıcaklıkları, dünya çapında büyük mahsul kıtlıklarına neden olarak, ikinci yılın yaz aylarında artan gıda fiyatlarına ve yüksek küresel enflasyona yol açacak.



Teknolojik gelişmelerin krizi yakalaması ve küresel gıda arzı ile talebini yeniden dengelemeye yardımcı olması, patlamadan sonraki üçüncü yılın başına kadar mümkün değil." ifadelerini kullandı.