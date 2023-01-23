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Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!

Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!

Twitter'ın genel merkezinde bulunan ofis eşyaları bir süre önce patron Elon Musk tarafından satışa çıkarılmıştı. Açık arttırma ile satılan bir Twitter logosuna 100 bin dolar verilmesi geniş yankı uyandırdı.

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Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alarak çalışmalara başlamıştı. İlk geldiği günden itibaren birçok çalışanlara yolları ayıran Musk, şimdi de genel merkezdeki eşyaları satışa sunuyor. Twitter'ın San Francisco genel merkezindeki yüzlerce "kurumsal ofis varlığı”, özel bir şirket tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Sandalye, masa, heykeller...

Twitter; aralarında sandalyeler, masalar, kuş heykelleri ve dev bir '@' işaretinin bulunduğu ofis mobilyalarını geçtiğimiz günlerde açık artırmaya sundu.

Başlangıç teklifi 12 bin dolar oldu!

Çevrimiçi müzayedede teklifler tüm kalemler için 25 ila 50 dolar arasında başladı. Ancak Twitter logosu için başlangıçta 12 bin dolar teklif edildi.

Heykele 100 bin dolar verdiler

Sonunda Twitter’ın kuş logosunun yaklaşık 1,5 metrelik bir heykeli, açık artırmada 100 bin dolara satıldı.

Bazı kullanıcılar, Elon Musk'ın faturaları ödemek için şirket mobilyalarını satmaya giriştiğini öne sürdü.

"Saçmalık"

Heritage temsilcisi Nick Dove, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu müzayedenin mali durumlarıyla hiçbir ilgisi yok. 44 milyara satın aldılar ve biz birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz. Dolayısıyla, birkaç bilgisayar ve sandalye satmanın satış bedelini ödeyeceğini düşünmek saçmalık." ifadelerini kullanmıştı.

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