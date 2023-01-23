MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon

SURiYE'nin kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun zamandan beri takibinde olan PKK-YPG’nin sözde saha ve cephane sorumlusu Ahmaad El Ali ile sözde ABD ve Rusya ile ilişkilerden sorumlu Mouhammad Haci Mouhammad öldürüldü.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde 18 Ocak günü çok önemli ve kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütünün sözde saha ve cephane sorumlusu olan ve uzun zamandan beri MİT'in takibinde olan Ahmaad El Ali'nin yakın korumasıyla birlikte öldürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre 19 Ocak günü ise Şırnak'ın Cizre ilçesi karşısındaki Rimelan kasabasında MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonda, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Rusya ve ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle ilişkilerden sorumlu olan Rojhat Haseki kod adlı Mouhammad Haci Mouhammad öldürüldü.