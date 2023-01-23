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MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon

MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon

SURiYE'nin kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun zamandan beri takibinde olan PKK-YPG’nin sözde saha ve cephane sorumlusu Ahmaad El Ali ile sözde ABD ve Rusya ile ilişkilerden sorumlu Mouhammad Haci Mouhammad  öldürüldü.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde 18 Ocak günü çok önemli ve kritik bir operasyona daha imza attı.  Terör örgütünün sözde saha ve cephane sorumlusu olan ve uzun zamandan beri MİT'in takibinde olan Ahmaad El Ali'nin yakın korumasıyla birlikte öldürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre 19 Ocak günü ise Şırnak'ın Cizre ilçesi karşısındaki Rimelan kasabasında MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonda, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Rusya ve ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle ilişkilerden sorumlu olan Rojhat Haseki kod adlı Mouhammad Haci Mouhammad öldürüldü.

MSB'den yapılan açıklamada "Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi" denildi.

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