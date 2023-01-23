Kar sonunda kapıya dayandı! Uzman isim İstanbullulara yeni tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine ve uzmanların açıklamalarına göre Türkiye'de bugün yağış beklenmiyor. 23 Ocak pazartesi günü yurtta genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak. Geldi gelecek derken kara da hasret kaldık. Uzman isim yeni kar açıklamaları yaptı. Bugünün hava raporuyla beraber işte kar yağışıyla ilgili son yapılan açıklamalar...