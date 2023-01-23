Kar sonunda kapıya dayandı! Uzman isim İstanbullulara yeni tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye'de bugün yağış beklenmiyor. Öte yandan uzmanlar havaya ilişkin bilgiler aktarmaya devam ederken yeni kar haberi de geldi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini söyleyip tarihi paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine ve uzmanların açıklamalarına göre Türkiye'de bugün yağış beklenmiyor. 23 Ocak pazartesi günü yurtta genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak. Geldi gelecek derken kara da hasret kaldık. Uzman isim yeni kar açıklamaları yaptı. Bugünün hava raporuyla beraber işte kar yağışıyla ilgili son yapılan açıklamalar...
Bugünün raporu
Öncelikle hemen günün Meteoroloji'den gelen hava tahminini paylaşalım. Tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.