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Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak

Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak

AK Parti'den iki meslek grubunu ilgilendiren yasal düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanlığı'na değil, kamu kurumuna bağlı şekilde çalışan sağlıkçılarla, yüksek yargı mensuplarını kapsayacak özlük hakkı düzenlemeleri yapılacak.

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İşyeri hekimlerinin özlük haklarında değişikliğe gidilecek. AK Parti yeni bir düzenleme hazırlığında. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sağlık personelinin özlük hakları ile bir kuruma bağlı çalışan sağlıkçıların aralarındaki maaş farkı nedeniyle düzenlemeye gidilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan doktor, hemşire gibi sağlık çalışanın maaşları yükseltilecek.

Kamu kurumuna bağlı olarak çalışan işyeri hekim ve hemşirelerinin çalışma şartları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarından farklı. Nöbet sistemi olmadığı için kamu hastanelerinde çalışanlar gibi ek ödeme de bu çalışanlar almıyor. Hayata geçirilecek yeni düzenleme ile maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, bir diğer çalışma da yargıya yönelik olacak. Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay... Bu 3 kuruma yönelik sosyal hakların eşitlenmesi planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse 3 kurumda çalışan yüksek yargı mensuplarının özlük haklarında iyileştirmeye gidilecek.

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