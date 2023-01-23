Rusya'dan flaş Estonya adımı! Putin ülkeyi terk et dedi

Estonya'nın Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etmesinin ardından Rusya'dan flaş bir adım geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

Ne olmuştu?

Politico internet sitesinde yer alan habere göre Estonya Parlamentosundan yapılan açıklamada, "Estonya Parlamentosu, Ukrayna Parlamentosu ve uluslararası kuruluşların yaptığı çağrıya destek vererek Rus rejimini, eylemlerinin ortaklaşa püskürtülmesi gereken terörist rejimi ve Rusya Federasyonu'nu, terörizmin sponsoru devlet olarak ilan ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, uluslararası toplumun da benzer kararlar alması için çağrıda bulunulmuştu.