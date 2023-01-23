Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı

Türk basınının en kıdemli isimlerinden biri olan 65 yıllık gazeteci, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Orhan Erinç (87) yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık 50 yıl boyunca muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yazarlık ve genel yayın yönetmenliği görevleri dahil olmak üzere Cumhuriyet gazetesinin her kademesinde çalışan ve, "Ömrümün yarıdan ve eylemli yaşamımın üçte ikiden fazlasını Cumhuriyet gazetesinde geçirdim" diyen 87 yaşındaki Orhan Erinç, 22 Ocak 2023 Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Erinç için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu. Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadesini kullandı.

Erinç'in cenaze törenine ilişkin bilgiler daha sonra paylaşılacak.

Orhan Erinç kimdir, eşi ve çocukları...

4 Ocak 1936'da Balıkesir'de doğan Erinç, Özel Gazetecilik Okulu'nu bitirdi. 1957'de Son Posta’da gazetecilik hayatına başlayan Erinç, 1962 ve 1963 arasında Yeni Sabah gazetesinde çalıştı.

Son Posta Gazetesi İstanbul Haberleri Editörü Muzaffer Kaya (masanın başında) Orhan Erinç’in de (sol başta) bulunduğu toplantıda. Erinç, Kaya’nın kendisine hem haber yazmayı hem de başlık atmayı öğrettiğini dile getirmişti.

Erinç, 1963'te adım attığı Cumhuriyet gazetesindeki ilk döneminde muhabirlik, istihbarat şefliği ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1981'de Cumhuriyet'ten ayrıldı. Bu ayrılık için Erinç daha sonra, "Cumhuriyet’ten ayrıldığımın bilincine iki yıl sonra vardım" diyecekti.

15 Şubat 1993’te Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet gazetesine dönen Erinç 3 Eylül 1994'ten itibaren Genel Yayın Yönetmenliği'ne başladı.

- Erinç, 6 Temmuz 2010'da İlhan Selçuk'un vefatıyla boşalan ve gazetenin sahibi, konumundaki Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na ve bu görevi dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği'ne getirildi.

- Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla başlatılan soruşturmada evi aranıp, 3 saat ifadesi alındı.

- Daha sonra hazırlanan ve Erinç’le birlikte toplam 19 Cumhuriyet yönetici ve çalışanının sanık olarak yer aldığı iddianamede, Erinç hakkında “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak” iddiasıyla 11.5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Orhan Erinç de 2018 yılında Cumhuriyet gazetesinden ayrılan isimler arasında yer aldı.

- Erinç, 1924 yılında Atatürk'ün koyduğu isimle yayına başlayan ve Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan 99 yaşındaki Cumhuriyet gazetesinde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk ve tek gazeteci oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı

- Orhan Erinç, 1973-1992 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu üyeliği, 1983-1990 yılları arasında da genel sekreterlik görevini üstlendi.

- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Nail Güreli, 2001’deki toplantıda TGC Başkanlığı'ndan istifa ederek yerine aday olarak Orhan Erinç’i önerdi. Erinç 1 Nisan 2001’de TGC Başkanı seçildi.

Orhan Erinç'in aldığı ödüller

Orhan Erinç; aralarında haber (1972), röportaj (1963-1970) , inceleme (1967-1968-1970-1971-1972) dallarında olmak üzere 8 Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü (1976), İstanbul Tabip Odası Sağlık Ödülü (1995), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (1997), Türkiye Bilişim Vakfı Bilişim Medya Ödülü (1998), Sevda – Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü gümüş madalyası (1999), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2009), Denizli Gazeteciler Cemiyeti ve Denizli Ticaret Odası Kristal Horoz Yarışması Onur Ödülü (2009), İ.Ü. İletişim Fakültesi 60.Yıl Onur Ödülü (2010), Futbol Adamları Derneği Basın Ödülü (2010), 1.Yaşar Doğu Basın Ödülü (2011) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Yaşam Boyu Başarı Ödülü (20 Ocak 2018) ödüllerine layık görüldü.

Orhan Erinç'in kitapları

Orhan Erinç "Seçim 1977" kitabını hazırladı. "Türk Basınında Cumhuriyet’in 60 Yılı” kitabını (1983) İbrahim Örs ile birlikte yazdı.

1960-1972 yılları arasında haber, röportaj ve incelemelerinden seçtiği 16 konuyu 1990'ların ortasındaki durumları ile karşılaştırarak yansıtan “Bir Arpa Boyu” (Mart 1996) , “Medya ile Politika” (Ekim 1996), “Pazartesi Yazıları/Şu Bizim Enayi Defteri” (Aralık 1999), "Atatürk'ün Vefatları 10 Kasım'ın Öncesi ve Sonrası" (İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayını 2003), “Demokrasiye Kitakse” (Şubat 2005), "Sıkmabaşın Başağrısı"(Mart 2008), "Medya ve Demokrasi Masalları" (Ekim 2008), “Atatürk'ün Emniyet Müdürü” (Hazırlayan-2010), "10 Kasım Öncesi ve Sonrası-Atatürk'ün Vefatı"(Hazırlayan-Kasım 2011), ”10 Kasım / Atatürk’ün Ardından Ne Yazdılar” (10 Kasım 2015) adlı kitapları yayımlandı.

Orhan Erinç, Cumhuriyet'e veda ettiği 2018'in ardından geçen son beş yıldır, Facebook'taki hesabında, Türk basın tarihine ışık tutacak fotoğraflar, yazılar, anılar paylaşıyordu.