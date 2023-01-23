BIST 5.561
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.165,61
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak

Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, öğretmen atamaları hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Abone ol

Atama bekleyenlere müjde Bakan Mahmut Özer'den geldi.

Milli Eğitim Bakanı Özer "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizin her okulda bir tane olacak şekilde olmasını planlıyoruz." dedi.

Bakan Özer, geçtiğimiz haftalarda A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar sonunda kapıya dayandı! Uzman isim İstanbullulara yeni tarih verdi
Foto Galeri Kar sonunda kapıya dayandı! Uzman isim İstanbullulara yeni tarih verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak
MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon
MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon
Dünya alarmda! Felaket kapıda küresel ekonomi çökebilir
Dünya alarmda! Felaket kapıda küresel ekonomi çökebilir
Köln’den ve Wolfsburg gol olup yağdı Bayern Münih tekledi
Köln’den ve Wolfsburg gol olup yağdı Bayern Münih tekledi
Diyanet İşleri'nden İsveç'teki skandal için mektup!
Diyanet İşleri'nden İsveç'teki skandal için mektup!
Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı
Beyonce 1 saatte 24 milyon dolar kazandı
Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar
Japon devi Nissan'dan Renault hisseleriyle ilgili yeni karar
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Jorge Jesus'un sözleri kızdırmıştı! Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe maçı hamlesi
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?
Altılı masa toplanıyor! Kritik toplantı öncesi söyledi cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?