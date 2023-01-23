Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, öğretmen atamaları hakkında flaş bir açıklamada bulundu.Abone ol
Atama bekleyenlere müjde Bakan Mahmut Özer'den geldi.
Milli Eğitim Bakanı Özer "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizin her okulda bir tane olacak şekilde olmasını planlıyoruz." dedi.
Bakan Özer, geçtiğimiz haftalarda A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt vermişti.
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