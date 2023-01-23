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Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde hayvanları çevreyi ve doğayı koruma derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirdi. Dernekteki 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

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Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine adli makamlardan alınan karar sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi.

Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

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