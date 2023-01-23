Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın

Son dönemde geçmek bilmeyen öksürük krizlerine çare aranıyor. Profesör Canan Karatay ezberleri bozan doğal çözümleri aktardı. İşte öksürüğü kesecek o tarif...

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Öksürük krizlerini doğal yöntemlerle geçirmek isteyenlere Canan Karatay reçeteyi verdi. Yasemin'de yer alan habere göre kuru öksürüğün neden kaynakladığını açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, “Benim öksürüğüm inatçı şekilde devam ediyor, bir türlü geçmiyor diyorsanız bilin ki vücudunuzu zehre maruz bırakıyorsunuz. En büyük hava kirliliği evin içindedir. Kullandığımız çamaşır suları, yumuşatıcılar ve dahası... Bunlar tehlikeli” dedi.

Limon ve kaya tuzu ekleyip için

İnatçı öksürüğü geçirmek için kemik suyu öneren Karatay, "Kemik suyundaki kolajen çok önemli. Kemik suyuna biraz limon suyu, biraz da kristal kaya tuzu koyarak içeceğiz. Kemik suyunu ılık olarak içersek boğazımız rahatlar." ifadelerini kullandı.

Karatay, "İçtiğiniz karbonatlı su, virüs ve bakterileri de öldürür. Özellikle kışın bu virüs ve bakterilerin önüne geçmek için karbonatlı suyla gargara yapabilirsiniz." şeklinde konuştu.